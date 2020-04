++ Europäischer Aktienmarkt heute mit leichten Anstiegen ++ DE30 erholt sich von seinem Dip ++ Handelsumsatz an der Deutschen Börse (DB1.DE) ist im März in die Höhe geschossen ++Die wichtigsten Aktienindizes aus Europa verzeichnen am Donnerstag leichte Kursgewinne. Da die Neugewichtung am Quartalsende bereits abgeschlossen ist, hat der Aktienmarkt eine wichtige Nachfragequelle verloren. Daher werden die Indizes möglicherweise nicht mehr so schnell steigen wie in der vergangenen Woche. Einige Daten aus den USA werden im Laufe des Nachmittags veröffentlicht, aber die Aufmerksamkeit gilt in erster Linie den Daten zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe (14:30 Uhr). Beachten Sie, dass der Markt in der vergangenen Woche die sehr schwachen Werte ignoriert hat und eine Rallye erfuhr. Quelle xStation 5 Der DE30 hat gestern eine sehr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...