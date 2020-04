Wegen der aktuellen Corona-Krise hat das Thüringer Wirtschaftsministerium die in Schmalkalden ansässige E-Pro Plast GmbH in die Liste der systemrelevanten Unternehmen aufgenommen. Der auf die Entwicklung und Herstellung von Flaschen und Behältern aus PET spezialisierte Kunststoffverarbeiter ist damit intensiv in die Bemühungen eingebunden, die seit Ende Februar dieses Jahres sprunghaft angestiegenen Nachfrage nach Flaschen für die Abfüllung von Desinfektionsmitteln und flüssigen Seifen zu befriedigen. Dementsprechend läuft die Produktion trotz des in Einzelfällen stockenden Nachschubs durch Vorlieferanten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...