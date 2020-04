In den USA sind die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe erneut stark angestiegen, was die negativen Auswirkungen des Coronavirus-Ausbruchs und der Sperrmaßnahmen auf die Wirtschaft verdeutlicht. Die Zahl der Anträge liegt mit 6,648 Mio. über der höchsten Schätzung der Bloomberg-Umfrage und deutlich über den erwarteten 3,500 Mio. Erinnern wir uns daran, dass in der vergangenen Woche 3,283 Mio. Erstanträge gestellt wurden (Erwartung: 1 Mio.). Der USD wertete nach der Veröffentlichung ab. Die heutige ...

Den vollständigen Artikel lesen ...