Die bereits gestern kaufen die Anleger in Stuttgart am Donnerstag einen Knock-out-Call auf Brent Crude Oil (WKN KB1JUT). Im Wochenverlauf waren die Ölpreise auf den tiefsten Stand seit 18 Jahren gefallen. Sie stehen durch den weiter tobenden Preiskrieg zwischen Saudi-Arabien und Russland und dem riesigen Überangebot an Öl aufgrund des Produktionsstillstands rund um die Welt unter Druck. Heute klettert der Preis für ein Barrel der Sorte Brent Crude Oil allerdings um 9,4 Prozent. Nach Bekanntwerden ...

