Sodala, gestern für die grösste Position im Depot, das wikifolio Stockpicking Österreich, Erste Group bei 16,095 verdoppelt. In Summe alles beim Alten: 60 Prozent Cash, -15,6 Prozent seit Jahresbeginn.Erste Group ( Akt. Indikation: 15,94 /15,96, 0,28%) Bezeichnung Kaufkurs Aktueller Kurs Schlusskurs seit Kauf Kurswert ISIN Wert vom Differenz Differenz Menge AMS AG AKT O.N.AT0000A18XM4 8,940 EUR 894,00 EUR 8,480 EUR 02.04.20 13:25NT 29,00 EUR3,54 % -46,00 EUR -5,15 % 848,00 EUR100,000 STK DO + CO. AKT. O.N.AT0000818802 85,900 EUR 1.030,80 EUR 35,750 EUR 02.04.20 13:17NT -3,00 EUR-0,69 % -601,80 EUR -58,38 % 429,00 EUR12,000 STK Erste Group Bank AG Bonus ZT.2019/18.09.2020 BGAT0000A2C2T6 38,680 EUR 3.094,40 EUR 23,700 EUR 02.04.20 ...

