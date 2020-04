Henkel spendet die produzierten Desinfektionsmittel an umliegende Krankenhäuser und öffentliche Einrichtungen. In der nächsten Woche will das Unternehmen die Produktion fortsetzen und noch einmal etwa die gleiche Menge Desinfektionsmittel produzieren. Allein mit der Produktion aus dieser Woche kann Henkel nach eigener Einschätzung voraussichtlich den Bedarf der großen Düsseldorfer Krankenhäuser und öffentlichen Einrichtungen für die kommenden ...

