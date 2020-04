Dow Jones - Arbeitsmarktbericht belastet

Bastian Galuschka,

Die heute gemeldeten Arbeitsmarktdaten in den USA waren ein Schocker. Insgesamt wurden in der vergangenen Woche 6,648 Millionen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe gestellt. Das waren mehr als jemals zuvor. Erwartet wurden rund drei Millionen neue Erstanträge. Die US-Indizes reagierten wenig überraschend mit massiven Kursverlusten in der Vorbörse, erholen sich zur Stunde aber wieder etwas.

Der Dow Jones Industrial Average fiel bereits im gestrigen Handel unter die Unterstützungszone zwischen 21.070 und 21.170 Punkten. Dieser Kursbereich dient nun als Widerstand. Erst wenn der Index diese Hürde überwindet, könnte er eine Gegenbewegung in Richtung des Kreuzwiderstands aus EMA50 Stunde und einem markanten Zwischentief bei 21.469 Punkten starte, von wo aus die nächste Abwärtsbewegung ihren Anfang nehmen könnte. Über 21.469 Punkten würde das gestern gerissene Gap bei 21.852 Punkten wieder ein Thema werden.

Auf der Unterseite wartet bei 20.490 Punkten das nächste Abwärtsziel. Dort sollte zumindest eine temporäre Stabilisierung möglich sein. Bricht auch dieser Support, wird eine Ausdehnung der Korrektur in Richtung 19.850 Punkte möglich. Unter dieser Marke würde sich das Chartbild weiter deutlich verschlechtern, wobei das Gap bei 18.808 Punkten auf Sicht einiger Tage geschlossen werden könnte.

Dow Jones Industrial Average Index in Punkten im Stundenchart; 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 20.03.2020 - 02.04.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: www.guidants.com

Dow Jones Industrial Average Index in Punkten im Monatschart; 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.04.2015 - 02.04.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: www.guidants.com

