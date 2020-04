Wienerberger führt ihre Hauptversammlung höchstwahrscheinlich virtuell durch. Aufgrund der Covid 19-Maßnahmen stehe man vor der Herausforderung, die 151. ordentliche Hauptversammlung abzuhalten, weil nach den derzeit geltenden behördlichen Maßnahmen zur Vermeidung der Verbreitung von Covid-19 ein Betretungs- und Versammlungsverbot betreffend öffentliche Plätze verordnet sei, so das Unternehmen. Ob dieses Betretungs- und Versammlungsverbot auch noch am 5. Mai 2020 in Kraftsein wird, könne man zum jetzigen Zeitpunkt nicht vorhersagen. Aufgrund der medialen Berichterstattung gehe man davon aus, dass es bis dahin nicht zu einer Lockerung der Maßnahmen kommen werde, so das Unternehmen."Trotz dieser rigorosen, aber verständlichen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...