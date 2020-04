Aktienkauf bei CA Immo: Die SOF-11 Klimt CAI S.à r.l., eine Gesellschaft, die in enger Beziehung zu den Aufsichtsräten Jeffrey Dishner und Laura Rubin stehen, hat in Summe 28.138 Aktien zu je im Schnitt 28,534 Euro erworben, wie aus einer Veröffentlichung hervorgeht. In Summe wurden also mehr als 800.000 Euro investiert.

Den vollständigen Artikel lesen ...