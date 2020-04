Der Feuerwehr-Ausrüster Rosenbauer hat die finalen Zahlen präsentiert. Der Umsatz ist um 7,6 Prozent auf 978,1 Mio. Euro gestiegen. Das EBIT erreichte 51,9 Mio. Euro (2018: 48,8 Mio Eur). Das Periodenergebnis blieb mit 34,6 Mio. Euro (2018: 34,7 Mio. Euro) annähernd stabil. Der Auftragseingang erreichte 2019 mit 1.073,0 Mio. Euro erneut das Rekordniveau des Vorjahres (2018: 1.107,7 Mio Eur). Zugelegt haben den Angaben zufolge dabei insbesondere die Bestellungen in der Area NISA (Nordeuropa, Iberien, Südamerika, Afrika) und in der Area APAC (Asien, Pazifik, Australien, China). So konnten etwa insgesamt 14 Hubrettungsfahrzeuge nach Australien, namentlich an die Queensland Fire and Emergency Services, das Tasmania Fire Service und das Australian Capital Territory, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...