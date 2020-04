Die Ölpreise stiegen am Freitagmorgen sprunghaft an, wobei WTI die 25-Dollar-Marke testete. Berichten zufolge hat die OPEC+ für Montag, den 6. April, eine Sitzung angesetzt. Die Fördermengenkürzungen werden wahrscheinlich im Mittelpunkt stehen, nachdem Donald Trump gestern in einem Tweet einige Andeutungen gemacht hat. Der US-Präsident sagte, dass die Kürzungen sich auf 10 bis 15 Mio. Barrel pro Tag belaufen werden. OIL.WTI stieg und testete die 25-Dollar-Marke. Der Preis ist jedoch noch immer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...