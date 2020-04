Im Vorjahreszeitraum lieferte Tesla noch 63.000 Autos an ihre Kunden - jetzt sind es 88.400 für das erste Quartal. Genug, um selbst die positivsten Erwartungen der Analysten zu übertreffen und der Tesla-Aktie einen ordentlichen Schub nach oben zu geben.In den drei Monaten bis Ende März wurden trotz Corona-Krise rund 88.400 Autos an die Kundschaft geliefert, wie Tesla am Donnerstag nach US-Börsenschluss ...

Den vollständigen Artikel lesen ...