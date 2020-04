Die aktuell längste Serie: Roche Holding mit 8 Tagen Plus in Folge (Performance: 16.30%) - die längste Serie dieses Jahr: E.ON 9 Tage (Performance: 9.23%). Tagesgewinner war am Donnerstag Royal Dutch Shell mit 9,00% auf 17,83 (263% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 12,95%) vor Gazprom mit 7,53% auf 4,48 (273% Vol.; 1W 7,15%) und OMV mit 7,47% auf 27,04 (132% Vol.; 1W 5,25%). Die Tagesverlierer: Semperit mit -8,81% auf 11,18 (156% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 14,55%), Slack mit -5,79% auf 24,26 (87% Vol.; 1W -14,82%), Valneva mit -5,22% auf 2,63 (59% Vol.; 1W 16,34%)Die höchsten Tagesumsätze hatten Alibaba Group Holding (5067,08 Mio.), Berkshire Hathaway (2615,54) und Royal Dutch Shell (2072,56). Umsatzausreisser ...

