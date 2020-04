Die Hauptversammlung von SBO am 23. April 2020 wird im Sinne des COVID-19-GesG bzw. der COVID-19-GesV in der geltenden Fassung als "virtuelle Hauptversammlung" durchgeführt. Dies bedeutet, dass bei der Hauptversammlung Aktionäre nicht physisch anwesend sein können. Eine Antragsstellung, die Stimmabgabe und die Erhebung eines Widerspruchs in dieser virtuellen Hauptversammlung kann laut SBO nur durch einen unabhängigen Stimmrechtsvertreter erfolgen.Die Aktionäre werden gebeten alle Fragen in Textform an den Vorstand mit einfachem E-Mail an vorstand@sbo.co.at, zu übermittlen und zwar so rechtzeitig, dass diese spätestens am 2. Tag vor der Hauptversammlung, das ist Dienstag, der 21. April 2020, bei der Gesellschaft einlangen. Es wird darauf hingewiesen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...