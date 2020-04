Nach dem schwachen Monatsauftakt haben sich die Anleger am Donnerstag an den europäischen Börsen letztendlich nicht allzu weit aus der Deckung gewagt, nach einem nervösen Verlauf mit mehrfachem Vorzeichenwechsel konnte der EuroStoxx mit einem Plus von 0,3% schliessen, nachdem er bis zu zwei Prozent im Minus, aber auch ein Prozent im Plus gelegen war, der CAC 40 in Paris endete mit einem ebenso großen Plus, auch der Dax in Deutschland, und in London brachte der Tag einen Zugewinn von 0,5% für den FTSE 100. Die ansteigenden Ölpreise und positiv tendierende Börsen in den USA trotz des dramatischen Anstieges der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe gaben den Märkten die notwendige Unterstützung. Ölwerte waren dementsprechend auch unter ...

