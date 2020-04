Nachdem der EUR Credit Primärmarkt in den letzten Tagen den Non-Financial Emissionen vorbehalten war, preisten am gestrigen Tag auch zwei Financial-Emittenten. Credit Mutuel war mit einem Covered Bond aktiv und preiste EUR 1,75 Mrd. bei MS+40 BP (5J). Lloyds Bank brachte eine Senior Unsec. Emission an den Primärmarkt mit einem Volumen von EUR 1 Mrd. und einer Laufzeit von sechs Jahren (MS+270 BP). Non-Financial: Britisch American Tabacco preiste eine Dual-Tranche mit einem Gesamtvolumen von EUR 1,7 Mrd. (Tranche A: EUR 850 Mio., 4,5J, MS+275 BP; Tranche B: EUR 850 Mio., 8J, MS+335 BP). BP war mit einer Dreifach-Tranche mit einem Gesamtvolumen von EUR 3,25 Mrd. auf dem Primärmarkt aktiv (Tranche A: EUR 1 ...

