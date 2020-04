Das Coronavirus beeinflusst mit seinen Auswirkungen auf die Wirtschaft die Arbeitsplätze von bislang mehr als 1,1 Millionen Angestellten im Bereich Automotive in der EU, so eine Erhebung der ACEA. Mindestend 1.110.107 Europäer sind derzeit von Werksschließungen in der Automobilbranche in Folge der Coronakrise betroffen, meldet die European Automobile Manufacturers' Association (ACEA). In der Zahl wurden nur Arbeitsplätze aufgenommen, die direkt bei Fahrzeugherstellern angestellt sind. Ein Blick ...

