Die Luftfahrtbranche leidet derzeit mit am meisten unter der Corona Krise. Die Flughäfen schließen Ihre Terminals, die Fliegerflotten bleiben am Boden, die Osterferien finden mehr oder weniger in den häuslichen Räumen statt. Auch die Deutsche Lufthansa (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) kann sich dieser Situation nicht entziehen. Der Aktienkurs der Kranichflotte hat sich in den vergangenen Wochen halbiert! Nachdem das Wertpapier in einer ersten Gegenbewegung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...