++ Europäische Aktien starten am Freitag tiefer in den Handel ++ DE30 kämpft darum, die 9.500-Punkte-Marke zu überwinden ++ Adidas (ADS.DE) will 1 bis 2 Milliarden EUR an staatlichen Beihilfen ++Die Aktienindizes aus Europa schreiben heute überwiegend rote Zahlen. Das Ausmaß der Rückgänge ist jedoch eher unbedeutend, wenn man es mit der jüngsten Volatilität an den globalen Märkten vergleicht. Die Stimmung verbesserte sich etwas, nachdem berichtet wurde, dass die OPEC+ für Montag, den 6. April, eine Sitzung angesetzt hat, um die Zusammenarbeit zu erörtern. Unter den wichtigsten Daten, die heute veröffentlicht werden sollen, befinden sich der NFP-Bericht (14:30 Uhr) und der ISM-Index (16:00 Uhr). Inzwischen hat die Zahl der bestätigten Coronavirus-Fälle die 1 Million überschritten. ...

