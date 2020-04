DAX - Nichts Neues an der Front

André Rain,

Godmode-Trader.de

Bullen und Bären gönnen sich beide eine Auszeit, es herrscht ein ganz ungewohnter Waffenstillstand in den stürmischen Zeiten der Coronavirus-Krise. Seit Mittwoch pendelt der DAX seitwärts auf tiefem Niveau am unteren Ende seiner großen Seitwärtsrange zwischen 9.460 und 10.137 Punkten. Die Handelsspanne ist dabei so stark verengt wie seit vielen Wochen nicht mehr. Die Verkäufer scheiterten gestern mit einem Versuch, ein Verkaufssignal zu provozieren. Im Bereich der potenziellen Flaggenunterkante standen sofort die Käufer bereit. Heute zeigt sich der Index weiter trendlos.

Weiterhin deckelt der EMA50 im Stundenchart das kurzfristige Kursgeschehen. Handelsimpulse bleiben abzuwarten. Erste Kaufsignale würden sich bei einem nachhaltigen Anstieg über das Tief vom Dienstag bei 9.704 Punkten ergeben. Steigende Kurse in Richtung Rangeoberkante bei 10.050 - 10.137 Punkte könnten dann folgen. Oberhalb davon wäre Platz bis 10.280 und 10.400 - 10.450 Punkte.

Mit einem signifikanten Rückfall unter 9.330 hingegen könnte Verkaufsdruck aufkommen. Abgaben bis zum zentralen Support bei 9.060 - 9.140 Punkten könnten dann folgen. Erst unterhalb von 9.050 entstehen größere Verkaufssignale für Abgaben in Richtung der Tiefs.

DAX in Punkten Stundenchart; 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 10.03.2020 - 03.04.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

DAX in Punkten Monatschart; 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.04.2015 - 03.04.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

Mit dem neuen HVB Knock-Out-Trading Tool auf Guidants können Sie künftig per Mausklick unter Chance-Risiko-Gesichtspunkten das für Ihre Tradingstrategie passende Produkt finden. Probieren Sie es aus!

Turbo Bull auf DAX Index für eine Spekulation auf einen Anstieg des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis/Knock-Out in Pkt. Hebel letzter Bewertungstag DAX Index HZ4CP2

13,46 8.252 7,11 30.06.2020 DAX Index HZ82EJ 17,14 7.875 5,67 30.04.2020

Quelle:HypoVereinsbank onemarkets; 03.04.2020; 12:34 Uhr

Turbo Bear auf DAX Index für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis/Knock-Out in Pkt. Hebel letzter Bewertungstag DAX Index HZ8E8M

10,31 10.525 8,95 30.06.2020 DAX Index HZ7UE5 25,57 12.050 3,70 30.06.2020

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; 03.04.2020; 12:35 Uhr

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Funktionsweisen der HVB Produkte

Der Beitrag DAX - Nichts Neues an der Front erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).