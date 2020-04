Laut einem Bericht auf trend.at besorgt Palfinger über seinen chinesischen Partner Sany insgesamt 420.000 medizinische Atemschutzmasken. Ein kleiner Teil ist den Angaben zufolge für die Mitarbeiter in den Palfinger-Werken bestimmt, der Großteil wird dem Krisenstab der Regierung und dem Roten Kreuz zur Verfügung gestellt. "Durch unsere langjährigen Kontakte in China können wir in dieser Situation unsere Verantwortung gegenüber Staat und Gesellschaft wahrnehmen", sagt Palfinger-CEO Andreas Klauser. 170.000 Masken seien bereits in Österreich eingetroffen, 250.000 Stück folgen Ende nächste Woche, heißt es in dem Bericht.

