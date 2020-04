(Laut RKI beinhalten die 2300 gemeldeten Infizierten nicht nur Mitarbeiter von Krankenhäusern, sondern auch von Arztpraxen. Die Überschrift und der Leadsatz wurden entsprechend korrigiert. Die Einschränkung im 3. Satz, welche Gruppen nicht erfasst werden, wurde entfernt.)



BERLIN (dpa-AFX) - Mindestens 2300 medizinische Mitarbeiter in deutschen Krankenhäusern und Arztpraxen sind laut Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) mit dem Coronavirus infiziert. Dies teilte das RKI der "Süddeutschen Zeitung" auf Anfrage mit. Allerdings muss laut RKI mit einer höheren Zahl gerechnet werden, da derzeit vermutlich nicht alle Daten sofort an das Institut weitergegeben werden.



In Deutschland sind mit Stand Donnerstagnachmittag mehr als 77 500 mit dem Coronavirus Infizierte registriert worden. Die meisten nachgewiesenen Erkrankungen - absolut und im Verhältnis zur Einwohnerzahl - gibt es in Bayern./sax/DP/fba