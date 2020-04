Agrana Zuckerfabrik Leopoldsdorf. Die Errichtung der Agrana Zuckerfabrik Leopoldsdorf erfolgte in den Jahren 1901/1902 als Rohzuckerfabrik. Im Jahr 1925 wurde sie zu einer Weißzuckerfabrik umgebaut. Von Leopoldsdorf aus erfolgt die Zuckerauslieferung vorwiegend an die weiterverarbeitende Industrie in loser und verpackter Form (Big-Bags bzw. 50-kg-Säcke). (Quelle: Website des Unternehmens). Dieser und weitere Orte des Tages auf unserer Finanzmap für Österreich. Share link Agrana (15,74/15,96 , -0,94% ) (Der Input von Leya Hempel für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 03.04.)

Den vollständigen Artikel lesen ...