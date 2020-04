Die Anforderungen der pharmazeutischen Biotechnologie sind sehr hoch und erfordern langjährige Erfahrung. Neben den eigentlichen Prozessen ist Expertenwissen in den Bereichen aseptisches Prozessmanagement, optimale Reinigbarkeit, geschlossenes Produkthandling, Einhaltung strikter regulatorischer Vorgaben (GMP, "Good Manufacturing Practice"), schonende Produktbehandlung, und zuverlässiges Scale-up notwendig. GEA bietet speziell für diesen Sektor entwickelte Technologien und Anlagen, die diese Ansprüche vollständig einhalten.

Gemäß seinem Leitmotiv "Engineering for a better World" bietet der Anlagenbauer modulare Systeme und komplette Lösungen aus einer Hand, um die extrem hohen Anforderungen von biotechnologischen und pharmazeutischen Prozessen zu erfüllen. Das Portfolio umfasst Wissen und langjährige Erfahrungen in den Bereichen Prozessplanung und Anlagenlieferung für die Medienaufbereitung, Fermentation, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...