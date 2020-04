Wie das Catering-Unternehmen Do&Co mitteilt, können aufgrund der Beschränkungen durch Covid 19 die Umsatz- und Ergebniserwartungen der Analysten für das, am 1. April begonnene, Geschäftsjahr 2020/2021 nicht erreicht werden. Zur Aufrechterhaltung des Betriebs habe der Vorstand ein umfangreiches Maßnahmenpaket zur Einsparung von Personal- und Sachkosten beschlossen, das sich bereits in Umsetzung befinde. Weiters sei davon auszugehen, dass das positive operative Ergebnis des Geschäftsjahres 2019/20 durch Sonderbelastungen, die aus der Krise und ihrer Folgen auf die Geschäftstätigkeit resultieren, beeinträchtigt sein werde. Das Unternehmen habe sich in den letzten Wochen aus heutiger Sicht ausreichend Liquidität gesichert um den Fortbestand zu gewährleisten. Wegen der ...

