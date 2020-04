Um Ballard Power ist es in den letzten Tagen verdächtig ruhig geworden. Unternehmensmeldungen waren Fehlanzeige und auch die Kursentwicklung war regelrecht ermüdend. So eng war die Handelsspanne, in der Ballard Power zuletzt gehandelt wurde. Doch das dürfte jetzt vorbei sein, denn diese Nachricht wird einschlagen wie eine Bombe.

Anmerkung: Wir haben zahlreiche Wasserstoffaktien analysiert und die Unternehmen mit der größten Gewinnchance für Sie hier zusammengefasst.

So twittert Ballard Power, dass in Großbritannien derzeit der erste wasserstoffbetriebene Zug getestet wird. 2019 wurde der Weltöffentlichkeit erstmals ein wasserstoffbetriebener Zug präsentiert und jetzt macht Ballard Power konsequenterweise den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...