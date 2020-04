Ziemlich heftiger Kritik war in den letzten Tagen der Sportartikelhersteller Adidas ausgesetzt. Das Unternehmen hatte angekündigt, aufgrund der Auswirkungen durch die Coronakrise vorerst die Mietzahlungen für seine Shops einstellen zu wollen, um so Kosten zu sparen und damit das Überleben des Unternehmens sicherstellen zu wollen. Nicht gedacht hat das Management dabei aber offensichtlich an die vielen Ladenbesitzer, deren Existenz durch den Wegfall der Mieteinnahmen ebenfalls gefährdet ist...

