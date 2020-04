New York (awp/sda/reu) - Der US-Flugzeugbauer Boeing hat im Zuge der Coronavirus-Krise die Produktionsunterbrechung in seinen Werken im Bundesstaat Washington verlängert. Die Herstellung bleibe bis auf Weiteres ausgesetzt, teilte das Unternehmen am Sonntag (Ortszeit) mit. Boeing hatte am 23. März einen vorläufigen Produktionsstopp ...

Den vollständigen Artikel lesen ...