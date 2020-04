Da die Maschinen in vielen Anwendungen nahezu im Dauereinsatz sind, ist der Energiebedarf im Verhältnis zur Durchsatzleistung ein wichtiger Kostenfaktor: "Einzelne Bausteine wie der Energieverbrauch, der Entwässerungsgrad oder der Verbrauch an Betriebsstoffen werden immer wichtiger", erklärt Tobias Meßmer, Produktmanager für Dekanter bei Flottweg. Ein wichtiger Einsatz der Trennapparate ist die Entwässerung von Industrie- und Klärschlämmen, um vor der Entsorgung deren Gewicht zu reduzieren.

Damit dieser Prozess für den Betreiber wirtschaftlich ist, muss der Entwässerungsprozess so günstig und damit so energieeffizient wie möglich sein: Bei der Entsorgung von Klärschlamm, machen die Entsorgungskosten rund 75 % der Gesamtkosten aus, 20 % sind Kosten für Betriebsstoffe wie Polymer, rund 5 % entfallen auf Energiekosten. Jeder dieser Faktoren lässt sich beeinflussen. Hersteller haben darum in den letzten Jahren kontinuierlich daran gearbeitet, den Energieverbrauch ihrer Geräte zu senken und deren Durchsatz zu erhöhen, ohne gleichzeitig die Trennleistung zu beeinträchtigen. "Die Trommelgeometrie und das Schnecken-Design bieten noch viel Potenzial zur Steigerung der Durchsatzleistung", erklärt Meßmer. "Aber auch die gezielte Abführung der Flüssigphase ist vielversprechend zur Reduzierung des Energieverbrauches."

Mit diesem Ansatz haben beispielsweise die Entwickler von Alfa Laval in den letzten zwei Jahrzehnten den Energiebedarf der Separatoren um 50 bis 80 % gesenkt. Die meisten Geräte sind so konstruiert, dass der Produktfluss mittig von unten in die Maschine ein- und mittig oben an der Maschine wieder austritt. Dies reduziert den potenziellen Energieaufwand durch das Drehen außerhalb der Mitte spart 30 bis 40 % Energie gegenüber dem herkömmlichen Zulauf.

Weitere Einsparungen entstehen durch Direktantriebe anstelle von Getriebemaschinen, da keine Antriebskraft mehr über eine Riemen- oder Kegelradumlenkung weitergeleitet wird. Die Antriebswelle ist direkt mit dem Motor verbunden, was weitere 10 bis 15 % Energieeinsparung ermöglicht sowie den Wartungsaufwand senkt. Eine Neuentwicklung ist auch die Erzeugung eines Vakuums im schnelldrehenden Trommelbereich bei 3.000 bis 5.000 U/min. Der reduzierte Luftwiderstand minimiert den Energieaufwand, einschließlich des Strombedarfs der Vakuumpumpe liegt die Einsparung für das gesamte System bei ca. 25 %.

Geringere Betriebskosten

Im Bereich Separatoren bewirkt die Unidisc-Technologie mit Mikrostempeln eine höhere Trennleistung und Hygiene für sensible Produkte wie Hefen und Bakterien. ...

