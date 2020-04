Dieser Schritt hänge unter anderem mit der Ausbreitung von Covid-19 in der Region und Unterbrechungen bei den Lieferketten zusammen, teilte Boeing in der Nacht zu Montag mit. Während der Schliessung würden weitere Massnahmen zum Gesundheitsschutz der Mitarbeiter umgesetzt.Eigentlich hätten diese Boeing-Werke an diesem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...