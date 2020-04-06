BARCLAYS HEBT BBVA AUF 'OVERWEIGHT' (EQUAL WEIGHT) - ZIEL 4 (5,60) EURBARCLAYS SENKT SAFRAN AUF 'EQUAL WEIGHT' (OVERWEIGHT) - ZIEL 66 (115) EURBARCLAYS SENKT ZIEL FÜR SANTANDER AUF 3,20 (4,70) EUR - 'OVERWEIGHT'DEUTSCHE BANK SENKT ZIEL FÜR NOVARTIS AUF 92 (94) CHF - 'HOLD' GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR AIR LIQUIDE AUF 125 (130) EUR - 'NEUTRAL'GOLDMAN HEBT KONECRANES AUF 'NEUTRAL' (SELL) - ZIEL 18 (19) EURGOLDMAN SENKT ZIEL FÜR ORANGE AUF 14 (17) EUR - 'BUY'GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR RIO TINTO AUF 4540 (4550) PENCE - 'BUY'GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR SUNRISE COMMUNICATIONS AUF 72 (82) CHF - 'NEUTRAL'GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR TELEFONICA SA AUF 5,50 (6,50) EUR - 'NEUTRAL'GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR VODAFONE AUF 155 (190) PENCE - 'BUY' HSBC SENKT ZIEL FÜR TELEFONICA SA AUF 4,50 (5) EUR - ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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