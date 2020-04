Der Aufsichtsrat der Koenig & Bauer AG hat mit Michael Ulverich und Dr. Stephen M. Kimmich zwei neue Vorstandsmitglieder bestellt. Außerdem verschiebt das Unternehmen aufgrund der Coronakrise seine Hauptversammlung. Ulverich übernimmt ab dem 15. April 2020 das neue Vorstandsressort des Chief Operating Officers. Zu seinen künftigen Aufgaben zählen Materialwirtschaft, Einkauf, Logistik sowie die Produktionsgesellschaften "Industrial" an den Standorten in Würzburg und Radebeul sowie das Tochterunternehmen in Frankenthal. Ulverich war zuletzt Managing Director und Chief Operating Officer bei Krauss-Maffei-Wegmann. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...