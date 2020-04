Das Xperi-Spinoff Perceive stellt mit dem Edge-Inferenzprozesor Ergo einen Chip vor, der bei Leistung und Genauigkeit in der Rechenzentrumsklasse mithalten kann. Er soll große neuronale Netze verarbeiten können. Der Edge-Inferenzprozessor Ergo soll mehr als 4 TOPS (Tera Operations Per Second) und 55 TOPS/W liefern und neuronale Netze bei einer Leistungsaufnahme von nur 20 mW verarbeiten können. Der Chip für künstliche Intelligenz ist das erste Produkt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...