Gerade die Displayindustrie in Europa war beim Aufkommen des Corona-Virus in China sehr stark vom Ausfall der asiatischen Zulieferer betroffen. Heute sehen sich die Mitglieder des Displayforums (DFF e.V.) mit ganz anderen Problemen konfrontiert. Es gibt erste positive Meldungen aus China, dass sich dort Normalität im Alltag wiedereinstellt und sich die Lage in den Produktionsbetrieben weitestgehend stabilisiert. Die ersten Lieferungen bzw. Displaymuster ...

