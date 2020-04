Achtung, Ironie: Hey, ich habe mit der Wienerberger einen Titel im Plus. Ich glaube, jeder Anleger hat die Situation jetzt mal halbwegs verarbeitet und da freut man sich auch über kleine DInge. Besonders traurig ist, dass schon wieder die Banken am meisten leiden (eine Do&Co mal ausgenommen). Ökonom Lukas Sustala hat auf das All-time-Low des europäischen Bankensektors hingewiesen, zu viele regulatorische Verwerfungen haben die Banken in diese Situation gebracht. Aber, wie Sustala schreibt: Wir brauchen den Bankenkanal und nehmen ihn auch gerne in die Pflicht. Wienerberger ( Akt. Indikation: 15,18 /15,23, 5,59%) ISIN Wert vom Differenz Differenz Menge AMS AG AKT O.N.AT0000A18XM4 8,940 EUR 894,00 EUR 7,730 EUR 06.04.20 10:47NT 22,00 EUR2,93 % -121,00 ...

