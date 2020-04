Ort des Tages: S Immo Marriott Hotel Wien. Das Marriott Hotel am Parkring, die Büros am Wiener Franzosengraben oder das Hoch Zwei an der Trabrennstraße. Sie und rund 200 weitere Objekte gehören der Sparkassen Immobilien AG (S Immo AG). Die S Immo ist die stärkste österreichische Aktie der jüngeren Vergangenheit und braucht hier nicht näher vorgestellt werden. Motto: Choose Optimism. Dieser und weitere Orte des Tages auf unserer Finanzmap für Österreich. Share link S Immo ( Akt. Indikation: 16,78 /16,92, 1,51%) (Der Input von Leya Hempel für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 06.04.)

