Sonntag, 5. April 2020, Hausarrest Tag 22 Liebes Tagebuch! Heute bin ich wieder auf der positiven Seite der Ambivalenz. Das Glas ist halb voll. Der Tag beginnt sehr motiviert: ich stehe sehr früh auf und nehme an einer groß angelegten Meditation für Gesundheit und zum Wohle aller Wesen teil. Normalerweise schlafe ich an Sonntagen gerne länger und freue mich dabei so richtig, dass das Kind schon lange rausgewurschtelt ist und kann dann seine Teenager-ich-schlaf-bis-zum-frühen-Nachmittag-Gewohnheiten viel gelassener hinnehmen. Durch die Energiemeditation gestärkt, bemerke ich die Kraft in mir, eines dieser lange vor sich hergeschobenen Projekte angehen zu wollen: wir malen die Küche aus! Den lieben Gatten überrasche ich damit ziemlich, aber ...

