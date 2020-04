Tagesausblick für 07.04.: Börsen hoffen auf Krisenende - DAX überspringt 10.000-Punkte-Marke

Bastian Galuschka,

Die Hoffnung auf eine Entspannung in der Corona-Krise hat den Börsen zu Wochenbeginn Auftrieb gegeben. Zwar breitet sich das Virus weiter aus, die Geschwindigkeit der Ausbreitung scheint sich zuletzt aber nicht nur in Italien und Spanien, sondern auch in Deutschland sowie im besonders stark betroffenen US-Bundesstaat New York verlangsamt zu haben. Der DAX konnte in der Spitze um rund sechs Prozent zulegen und die Marke von 10.000 Punkten überspringen. An den Anleihemärkten legten die Renditen in Deutschland und den USA zu. Der Goldpreis stieg deutlich auf den höchsten Stand seit Mitte März. Der Euro präsentierte sich wenig verändert gegenüber dem US-Dollar.

Unternehmen im Fokus

Der Autobauerhat im ersten Quartal erwartungsgemäß einen deutlichen Absatzrückgang verbucht. Der Absatz der Marken BMW, Mini und Rolls-Royce sank um 20,6 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum auf 477.111 Fahrzeuge. "Wir reagieren auf die weltweit herausfordernde Absatzsituation aufgrund der Corona-Pandemie und passen unser Produktionsvolumen flexibel der Nachfrage an", sagte Vorstandsmitglied Pieter Nota. In China sehe man mit einem starken Auftragseingang erste Anzeichen einer Erholung.

Wichtige Termine

Deutschland - Erzeugung im Produzierenden Gewerbe Februar

Eurozone - Zuteilung LTRO-Programm der EZB

USA - API Öl-Lagerbestände

Charttechnischer Ausblick

Widerstandsmarken: 10.000/10.137/10.280/10.390 Punkte

Unterstützungsmarken: 9.460/9.145/9.071/8.260 Punkte

Der DAX nähert sich mit dem heutigen Kurssprung einmal mehr der oberen Begrenzung der Handelsrange der vergangenen Tage. Das Zwischenhoch bei 10.137 Punkten rückt nun wieder in den Fokus. Ein Ausbruch über diese Marke würde einen Test des 2018er-Jahrestiefs bei 10.280 Punkten ermöglichen. Wiederum darüber könnte der Index eine Kurslücke im Chart bei 10.390 Punkten schließen. Durch das heute gerissene Gap zur Oberseite sind Supports nun sehr weit entfernt. Die Rangekante bei 9.460 Punkten ist wichtig, ebenso der Trigger des im März ausgelösten Bodens bei 9.145 Punkten. Fällt der DAX darunter, wären 9.071 Punkte und damit ein weiterer Gapclose im Tageschart schon fast als Mindestziel anzusehen.

DAX in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden)



Betrachtungszeitraum: 06.03.2020 - 06.04.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants

DAX in Punkten; Monatschart (1 Kerze = 1 Monat)

Betrachtungszeitraum: 01.04.2013 - 06.04.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants

Discount Call-Optionsscheine auf den DAX

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis in Pkt. Cap in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX HZ7Y2S 4,08* 8.500 9.000 16.06.2020 DAX HZ0A0Q 3,64* 9.200 9.700 16.06.2020

*max Rückzahlung 5 Euro. Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 02.04.2020; 17:32 Uhr

Discount Put-Optionsscheine auf den DAX

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis in Pkt. Cap in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX HZ7Y2Z 1,70* 9.900 9.400 16.06.2020 DAX HZ7Y35 2,03* 10.200 9.700 16.06.2020

*max Rückzahlung 5 Euro. Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 02.04.2020; 17:34 Uhr

Informationen rund um die Funktionsweise von Discount-Optionsscheinen und zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

