Die Lufthansa-Aktie war auch zum Wochenauftakt die in Stuttgart meistgehandelte Aktie. Laut Medienberichten verhandelt die Lufthansa mit der Bundesregierung, wie sich die Auswirkungen des Coronavirus am besten stemmen lassen. Ein offener Punkt ist auch weiterhin, ob die Lufthansa Rückerstattungen für stornierte Flüge leisten muss. Die Lufthansa-Aktie war gestern in einem positiven Marktumfeld bei 8,65 Euro über 7 Prozent im Plus. EUWAX ____________________________________________________________________________ ...

