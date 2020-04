Die Interessengemeinschaft Biotonne im Landkreis Vulkaneifel und in der Region Trier übt Kritik an der Auffassung des Witzenhausen-Instituts und des Zweckverbands Abfallwirtschaft Region Trier (ART), wonach "das System der Biotüte in der Region Trier funktioniert". Nach Auffassung der IG hat das Bringsystem "in allen erdenklichen Aspekten versagt." Die Evaluation sei einseitig, unvollständig sowie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...