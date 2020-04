So tritt etwa Grossaktionär Martin Haefner ab - er lässt in dem Gremium nur noch vertreten. Präsident Jens Alder ist einer der wenigen der bleibt.Auch die Generalversammlung von Schmolz+Bickenbach muss am 28. April wegen Corona vor leeren Rängen durchgeführt werden, wie aus einer Mitteilung der Gruppe am Dienstag hervorging. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...