BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR BASF AUF 56 (66) EUR - 'EQUAL WEIGHT' BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR COVESTRO AUF 37 (50) EUR - 'OVERWEIGHT'BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR EVONIK AUF 26 (28,50) EUR - 'OVERWEIGHT'BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR LANXESS AUF 48 (57) EUR - 'EQUAL WEIGHT'BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR SYMRISE AUF 87 (79) EUR - 'EQUAL WEIGHT'DEUTSCHE BANK SENKT ZIEL FÜR BERTRANDT AUF 35 (50) EUR - 'HOLD'DEUTSCHE BANK SENKT ZIEL FÜR FRAPORT AUF 54 (84) EUR - 'BUY'DEUTSCHE BANK SENKT ZIEL FÜR GRENKE AUF 70 (110) EUR - 'BUY'GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR GERRESHEIMER AUF 83 (84) EUR - 'BUY'GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR HEIDELBERGCEMENT AUF 46 (63) EUR - 'NEUTRAL'HSBC SENKT ZIEL FÜR BRENNTAG AUF 42 (58,50) EUR - 'BUY' JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR KNORR-BREMSE AUF 73 (75) EUR - 'NEUTRAL'RBC SENKT EON AUF 'SECTOR ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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