Thales zieht Ausblick 2020 und Dividendenvorschlag zurück SeniVita Social Estate AG erreicht erforderliche Mehrheiten für Modifikation der Wandelanleihe 2015/2020 JDC-Group gewinnt weitere Großkunden Airbus pausiert Produktion in Stade, Bremen und Mobile HUGO BOSS AG: Vorstand und Aufsichtsrat schlagen Aussetzung der Dividende vor Passagierrückgang bei Fraport in Frankfurt verschärft sich weiter (KW14 66.151; -95,2%) Lufthansa erwägt Kapitalerhöhung und Wandelanleihe - berät heute über Ende der Billigtochter Germanwings, Reuters Medigene erhielt zwei Patente für neue CrossTAg-1 Technologie MorphoSys hält an den bereits kommunizierten Prognosen ...

