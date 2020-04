Im Jahr 2019 konnte die europäische Tubenindustrie ihre Gesamtproduktion trotz eines schwierigen wirtschaftlichen Umfelds und erheblicher Unsicherheiten in den Märkten weiter ausbauen. Die in der European Tube Manufacturers Association (ETMA) zusammengeschlossenen Unternehmen steigerten ihre Produktion um ein Prozent auf nahezu 11,5 Milliarden Tuben. Zufrieden mit dem Jahresergebnis der Mitgliedsunternehmen zeigt sich ETMA Generalsekretär Gregor Spengler: "In Anbetracht der problematischen Rahmenbedingungen auf den Märkten ist das Ergebnis in 2019 beachtlich. Das spricht nicht nur für die Leistungsstärke ...

