Im Vorjahr lag der Umsatz noch bei 2,9 Mrd. Euro, das Ergebnis bei 2,9 Mrd. Euro. Aufgrund des insgesamt stabilen wirtschaftlichen Umfeldes und der guten Marktpositionierung konnten alle strategischen Geschäftseinheiten (SGE) eine positive Entwicklung verzeichnen. In der Geschäftseinheit Anlagenbau wirkten jedoch sich erschwerte globale wirtschaftspolitische Rahmenbedingungen sowie die sich abkühlende Konjunktur im Chemiebereich und die Unsicherheiten in der Automobilindustrie dämpfend auf das Geschäft in einzelnen Segmenten und Regionen aus. Trotz geringerer Umsatzerlöse konnte eine Verbesserung der Ertragskraft erreicht werden. Darüber hinaus ist es gelungen, den Auftragseingang im Geschäftsjahr 2019 mit verschiedenen Großprojekten ...

