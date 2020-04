Einen katastrophalen Einbruch bei den Passagierzahlen für die abgelaufene Woche meldet heute vorbörslich der Flughafenbetreiber Fraport. Nur noch 66.151 Passagiere nutzten den Frankfurter Flughafen in der vergangenen Woche, ein Rückgang von 95 Prozent! Vergleichsweise "gering" ging dagegen das Frachtvolumen in der vergangenen Woche zurück, das um 25 Prozent auf 32.904 Tonnen fiel. Die Gesamtzahl aller Flugbewegungen fiel in der letzten Woche damit um 85 Prozent auf 1.545. Am gestrig..

