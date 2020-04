Betreiber von Müllverbrennungsanlagen und Entsorger in Deutschland rechnen mit einem deutlichen Rückgang der Abfälle zur Verwertung (AzV) aus dem gewerblichen Bereich. Das sagten Marktteilnehmer in einer kleinen Umfrage von EUWID. Manch ein Akteur erwartet in Folge der Coronakrise einen Einbruch der Gewerbeabfälle um rund 50 Prozent. Regional soll das Gewerbeabfallaufkommen ganz unterschiedlich sein. ...

