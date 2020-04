Mit der sinkenden Zahl an Neuinfektionen legt der DAX immer weiter zu. Bereits gestern brannte das deutsche Leitbarometer ein kleines Feuerwerk ab und legte bis zum Handelsschluss 5,7 Prozent bzw. 550 Punkte auf 10.075 Zähler zu. Genaus rasant startet der DAX in den heutigen Handelstag, bereits wenige Minute nach Handelsbeginn liegt das Plus bei 4,5 Prozent bzw. 453 Punkten auf 10.528 Punkte. Waren in der Krise noch defensive Werte gefragt, hinken diese jetzt der DAX-Performance weit hinterh..

