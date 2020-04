voestalpine zeigt Auswirkungen der Coronavirus-Krise auf die Zahlen. Das Ergebnis des am 31. März 2020 abgelaufenen Geschäftsjahres 2019/20 würde sowohl operativ als auch durch Einmaleffekte belastet sein, so das Unternehmen. Die Belastung durch Einmaleffekte umfasse im Wesentlichen Sonderabschreibungen aufgrund von Wertminderungen von Vermögensgegenständen (Impairment). Die Wertminderungen würden sich auf das EBIT - nicht aber das EBITDA - auswirken und seien das Ergebnis der Neubewertungen von Vermögensgegenständen, die angesichts geänderter Rahmenbedingungen für das Geschäftsjahr 2020/21 sowie durch einen erhöhten Diskontierungszinssatz (WACC - Weighted Average Cost of Capital) beides aufgrund der aktuellen Verwerfungen durch COVID-19 vorzunehmen waren, so das Unternehmen ....

