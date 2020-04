Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten. Würzburg (pts022/07.04.2020/13:10) - Die Industry Days sind ein digitales Event-Format zur Vernetzung von Experten quer durch alle Branchen der Industrie. Neue Technologien wie IIOT (Industrial Internet of Things), 3D-Druck und 5G verändern branchenübergreifend die Industrie. Umso wichtiger sind internationaler industrieweiter Erfahrungsaustausch, Vernetzung und Wissenstransfer für den Geschäftserfolg. Doch gerade jetzt brechen mit hunderten abgesagter Messen und tausenden von abgesagten Events genau die Plattformen weg, auf denen solcher Austausch sonst erfolgt.



Hier setzen die Industry Days an, die am 21./22. April erstmals stattfinden. Das digitale Event auf der Plattform http://industrial-generation.network hilft ganz konkret, die Lücke durch entfallene Veranstaltungen und eingeschränkte Reisefreiheit zu schließen. Zudem ist es als "user generated virtual conference" ein Vorstoß zu neuen Digital-Formaten, die Zusammenarbeit über den Globus hinweg erleichtern werden.



Bei Live-Interviews, Webinar-Sessions und Online-meet-ups können sich die Professionals von internationalen Industrieunternehmen in interaktivem Rahmen weiterbilden und mit anderen Experten zu Fachthemen austauschen. Im Fokus steht die Vernetzung zwischen den Teilnehmern untereinander und mit den Vortragenden. Unternehmen haben aber auch selbst die Möglichkeit, sich mit Fachvorträgen als Experten zu positionieren oder Produkte virtuell vorzustellen.



Die Anmeldung für ein Unternehmensprofil auf industrial generation network erfolgt unter: https://www.industrial-generation.network/en/companies-welcome-landingpage



Vorschläge für eigene Beiträge (z.B. Webinar, Interview, Case Study) können bis 14.April auf https://www.industrial-generation.network/en/industry-days eingereicht werden.



Getragen wird das kostenlose Event von vier international ausgerichteten Fachmedienmarken aus dem Vogel-Netzwerk: "MM Maschinenmarkt", "Industry of Things", "Elektronikpraxis" und "Konstruktionspraxis". Sie bieten einerseits selbst je halbtägige Sessions an, kuratieren aber auch den eingereichten Con-tent der Unternehmen gewährleisten so ein relevantes und informatives Programm. Unter anderem geplant sind Masterclasses, Q&A Sessions und übergreifende Themen wie die Resilience Session "Life is weird - Leadership in times of crisis".



Mit der neuen digitalen Eventreihe "industry days" will die Vogel Communications Group in der herausfordernden Zeit nationale und internationale Unter-nehmen und Wirtschaft unterstützen. Die nächsten Termine sind für 26./27. Mai und 23./24 Juni geplant. Bereits am 10. März wurde die Plattform "industrial-generation.network" ins Leben gerufen. Hier können sich Fachleute aus der Industrie mit individuellen und Unternehmensprofilen dauerhaft und gezielt präsentieren, es gibt Weiterbildungsangebote und die Möglichkeit, mit virtuellen Events neue Kontakte zu generieren.



Vogel Communications Group http://www.vogel.de ist einer der führenden Dienstleister für B2B-Kommunikation im deutschsprachigen Raum. Hauptsitz ist Würzburg. Mit vier Agenturen am Berliner Standort bietet die Gruppe umfassende Kommunikationskompetenzen. Die Angebote der Gruppe reichen von Fachmedien, Corporate Publishing, Social-Media-Services, PR, Messedienstleistungen, Netzwerken und Communitys bis zu Market Intelligence & Insights sowie einem hauseigenen Kongresszentrum. Die Publishingbereiche führen 100+ Fachzeitschriften, 100+ Webportale, 100+ Business-Events sowie zahlreiche mobile Angebote und internationale Aktivitäten. Die Print- und Digital-Medien eröffnen den Zugang in 14 Branchen in den fünf Wirtschaftsfeldern Industrie, Automobil, Informationstechnologie, Recht/Wirtschaft/ Steuern und B2B-Kommunikation.



Aussender: Vogel Communications Group GmbH & Co. KG Ansprechpartner: Dr. Gunther Schunk Tel.: +49 931 418 2590 E-Mail: pressestelle@vogel.de Website: www.vogel.de



